Ex Ilva: Mapelli (Politecnico Milano) ad “Agenzia Nova”, unica prospettiva credibile è cambiare modello gestione attuale (2)

- Non attraverso una nazionalizzazione, però, perché “non penso che lo Stato italiano da solo sia in grado di rimettere in piedi una realtà industriale di quel tipo. Un ruolo - ha spiegato il professor Mapelli - potrebbe essere giocato ma soltanto una volta che l’azienda sia stata ristrutturata e risanata secondo il modello di altre realtà, che poi sono state anche quotate in borsa una volta ristrutturate e rese profittevoli. Inoltre “non è il caso, in un contesto che è occupato completamente in modo profittevole da operatori privati, che lo Stato si faccia carico di un intervento di ristrutturazione che sarà pesante e che necessita di competenze specifiche”. Quindi, per il futuro dell’ex Ilva “l'unica prospettiva credibile è cambiare completamente il modello di gestione rispetto a quello attuale e questo si potrà fare, o attraverso un'amministrazione straordinaria di assegnazione degli impianti, o con l’acquisto di tutte le quote da parte dello Stato. Ma non al fine di nazionalizzare, se non per brevissimo tempo, ma di girare le quote ad un socio privato che abbia le competenze per riuscire a ristrutturare l’azienda” e che “sia esente da problemi di sovrapposizione produttiva, perché non si non ci si può permettere procedure da parte dell'antitrust nazionale o europea”. (Rin)