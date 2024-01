Fvg: Mentil (Pd), Carnia senza medici, inaccettabile atteggiamento assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un problema già preventivato e, ancora, senza soluzione, nonostante le interrogazioni in Consiglio regionale e le richieste di intervento presentate in fase di approvazione della legge di Stabilità. Il consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia Massimo Mentil, del Partito democratico, torna a denunciare la difficile situazione della medicina generale in Carnia, a seguito della scadenza dei contratti dei medici di vallata, lo scorso 31 dicembre. “La soluzione tampone con questi medici per rispondere alla carenza di quelli di base, si era già dimostrata debole e precaria. Fino a ieri il problema era urgente, ma ora che i contratti di alcuni dottori sono scaduti, si va oltre l'urgenza, si rincorrono i problemi. Doveva essere già pronta una risposta che oggi non c'è e che il Pd aveva chiesto si trovasse suggerendo come soluzione un progetto pilota per tutta la montagna”, avverte Mentil, che giudica “inaccettabile l'atteggiamento di chi governa la salute pubblica, l'assessore Riccardi in primis che, messo in guardia, ha lasciato la Carnia in questa situazione”. (Frt)