Napoli: donna uccisa da proiettile a Capodanno, confessa il nipote

- Ha confessato il nipote di Concetta Russo, la donna uccisa da un colpo di pistola durante i festeggiamenti di Capodanno. Il 46enne ha ricostruito la dinamica dell’incidente verificatosi in un appartamento in via Plebiscito dove la famiglia si era riunita per l’occasione: ha spiegato di avere mostrato alle persone presenti una Beretta modello 84F, poi risultata rubata in provincia di Varese, e che in quel frangente è partito un colpo che ha centrato Concetta Russo alla testa, non lasciandole scampo. La circostanza della confessione è stata resa nota dal maggiore Andrea Coratza, comandante del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. I parenti della vittima, ha spiegato il maggiore, hanno iniziato a collaborare solo ieri sera, consentendo la ricostruzione dei fatti. (Ren)