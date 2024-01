Russia: ministero Difesa, abbattuti 17 missili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sistemi di difesa aerea russa ha già distrutto 17 missili Vilkha lanciati dall'Ucraina contro la regione di Belgorod. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Il 2 gennaio, verso le 14:30 ora di Mosca (le 12:30 in Italia), è stato sventato un altro tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico contro obiettivi localizzati nel territorio della Federazione Russa utilizzando missili Alder con sistema a lancio multiplo. Otto missili sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio nella regione di Belgorod”, ha riferito il dicastero. In precedenza, il ministero aveva comunicato che prima quattro e poi cinque missili Vilkha erano stati abbattuti sulla regione di Belgorod. (Rum)