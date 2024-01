Bangladesh: Zingaretti su condanna Yunus, nessuno resti in silenzio contro chi restringe libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus condannato in Bangladesh a sei mesi di carcere. Nessuno rimanga in silenzio nella denuncia contro questa scelta, figlia di un'escalation autoritaria che perseguita le voci libere. Le democrazie, le diplomazie diano un segnale chiaro a difesa della libertà di espressione e di un uomo straordinario". Lo scrive sui social il deputato del Partito democratico Nicola Zingaretti. (Res)