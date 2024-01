Caso Pozzolo: Bonifazi (Iv), arroganza Fd'I ha superato ogni limite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le prerogative parlamentari di cui all’articolo 68 della Costituzione non sono un privilegio, ma servono a garantire la separazione dei poteri. Vedere però il collega pistolero meloniano che si rifiuta di fare il test sulla polvere da sparo in nome dell’immunità parlamentare è uno scandalo assoluto. Quindi uno prima spara, poi rifiuta il test? Ma siamo alla follia! L’arroganza dei Fratelli d’Italia ha superato ogni limite". Lo scrive su X (ex Twitter) il deputato di Italia viva, Francesco Bonifazi, in merito alla vicenda del parlamentare di Fd'I, Emanuele Pozzolo. (Rin)