Gaza: forze Israele conquistano un avamposto di Hamas a Gaza City

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) si sono insediate in un avamposto del movimento islamista palestinese Hamas nel quartiere Sheikh Radwan, a Gaza City. Lo hanno reso noto le Idf in un comunicato ufficiale, secondo cui l’avamposto è composto da 37 edifici civili, "circondato da edifici residenziali, una scuola, un ospedale e una moschea". All’interno del sito, le Idf hanno individuato un bunker profondo 20 metri “utilizzato da Hamas come centro di comando”, riferiscono le Idf, oltre a "diverse aree di riposo in cui i miliziani possono rimanere nascosti per lunghi periodi”. In altre aree dell’avamposto, i militari israeliani avrebbero individuato cinque ingressi di tunnel, ciascuno profondo alcune decine di metri, tutti collegati tra loro tramite una rete sotterranea. I membri dell'unità “Shaldag” delle forze speciali dell'Aeronautica militare israeliana hanno combattuto in un tunnel contro alcuni membri di Hamas, hanno riferito le Idf, aggiungendo che "alla fine dei combattimenti, tutti i miliziani di Hamas sono stati eliminati". (Res)