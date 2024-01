I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: generale Dagalo incontra i leader dell'opposizione ad Addis Abeba - Il leader delle Forze di supporto rapido (Rsf), Mohamed Hamdan Dagalo, ha incontrato ieri alcuni politici dell'opposizione sudanese ad Addis Abeba, l'ultima tappa di un tour all'estero che lo ha visto in precedenza in Uganda, Etiopia e Gibuti. In una dichiarazione alla stampa pronunciata prima dell'incontro di ieri, Dagalo si è scusato per le violazioni commesse dai suoi uomini nello Stato di Gezira e ha affermato che la leadership del Consiglio sovrano guidato dal generale Abdel Fattah al Burhan sta radunando "attori disonesti". "Chiediamo alla comunità regionale e internazionale di guardare con ottimismo alla nostra lotta verso il nuovo futuro del Sudan dopo aver raggiunto la pace", ha affermato Dagalo. L’incontro ad Addis Abeba avviene mentre il generale Dagalo, noto come Hemedti, cerca di accreditarsi come il leader del Sudan dopo la guerra, dopo che le sue milizie hanno preso il controllo di Wad Madani - città ritenuta strategica per l'accoglienza degli sfollati del conflitto - e di gran parte dello Stato di Gezira, nell’ovest del Paese. Il comitato locale pro-democrazia e resistenza anti-militare ha accusato le Rsf di aver ucciso centinaia di civili e di aver rapito e saccheggiato Wad Madani, dove centinaia di migliaia hanno cercato rifugio. Ciò ha spinto gli Stati Uniti il ​​mese scorso ad affermare che le Rsf hanno commesso crimini di guerra e crimini contro l’umanità, nonché pulizia etnica nello Stato del Darfur occidentale. (segue) (Res)