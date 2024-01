I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia-Etiopia: accordo con il Somaliland, Mogadiscio richiama ambasciatore ad Addis Abeba - Il governo della Somalia ha richiamato il suo ambasciatore in Etiopia, Abdullahi Warfa, in seguito al controverso accordo siglato ieri dal governo federale etiope e le autorità del Somaliland. lo riferisce l'agenzia di stampa "Sonna". L'annuncio avviene mentre è in corso una riunione d'emergenza del governo somalo per studiare una strategia in risposta all'accordo, firmato ieri ad Addis Abeba dal primo ministro etiope Abiy Ahmed e il presidente del Somaliland, Muse Bihi Abdi. Nel frattempo il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud terrà a breve un discorso al Parlamento riunito in seduta comune. L'accordo siglato ieri ad Addis Abeba apre la strada all'Etiopia per avviare operazioni marittime commerciali dandogli accesso a una base militare affittata sul Mar Rosso, ha affermato il consigliere per la Sicurezza nazionale di Ahmed, Redwan Hussien. In cambio, il Somaliland riceverà il riconoscimento ufficiale da parte del governo federale etiope, oltre che una quota della compagnia statale Ethiopian Airlines. L'accordo giunge dopo che la scorsa settimana la Somalia e il Somaliland avevano concordato di riavviare i colloqui per risolvere le loro controversie, a seguito degli sforzi di mediazione guidati da Gibuti. L’Etiopia, senza sbocco sul mare, fa attualmente affidamento sul vicino Gibuti per la maggior parte del suo commercio marittimo. Il Somaliland ha proclamato la sua indipendenza dalla Somalia nel 1991, tuttavia finora non ha ottenuto il riconoscimento internazionale da parte della stragrande maggioranza dei Paesi. (segue) (Res)