I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: ministra Esteri Mondino, governo Milei non è populista - Il governo argentino guidato dal presidente Javier Milei non è "populista". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Figaro" la ministra degli Esteri argentina, Diana Mondino. "Ci presentano come degli orchi mangiatori di bambini, mentre la nostra priorità è il rispetto della libertà altrui", ha affermato la titolare della diplomazia argentina. "Siamo prima di tutto dei liberali e non abbiamo promesso niente nell'immediato", ha continuano la ministra, ricordando che lo stesso Milei ha previsto tra i "18 e i 24 mesi per ridurre l'inflazione". Da economista, Mondino vede la diplomazia come "uno strumento che deve aiutare a regolare i problemi economici del Paese". "Il 60 per cento dei bambini vive sotto la soglia di povertà: questa è la nostra priorità", ha detto la ministra. (segue) (Res)