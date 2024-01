© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Honduras: presidente Castro procede a rimpasto di governo - La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha nominato quattro nuovi ministri in sostituzione di quelli che hanno rinunciato all'incarico per presentarsi alle elezioni del 2025. Rixi Moncada lascia la guida del ministero delle Finanze per poter aspirare alla presidenza a nome del Partito Libre. Al suo posto Castro ha nominato Marlo Ochoa, sin qui direttore di un servizio del ministero. Mauricio Ramos, che correrà da candidato vice presidente in ticket con Moncada, lascia il ministero delle Infrastrutture ad Octavio Pineda, mentre Karla Paredes Reyes diventa la nuova ministra della Salute al posto di José Manuel Matheu. (segue) (Res)