I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Monica Soto si insedia come nuove presidente del tribunale elettorale - Monica Soto Fregoso ha assunto lunedì la presidenza del Tribunale elettorale del Messico (Tepfj), organo che quest'anno dovrà gestire - tra le altre cose - le presidenziali di giugno. L'insediamento chiude una crisi interna al tribunale, nata a dicembre con le accuse rivolte dalla stessa Soto - e altri due magistrati - all'operato del presidente dimissionario, Reyes Rodriguez Mondragon. Un contenzioso durato diversi giorni, con scambi di accuse incrociate su presunti interessi esterni che i diversi magistrati avrebbero alimentato sfruttando il loro ruolo interno al tribunale. Nel pieno del dibattito, polemiche sono seguite alla diffusione di notizie sull'incontro che Soto aveva sostenuto con un deputato per partito di maggioranza, Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). Una riunione che la nuova presidente del Tepfj aveva difeso come parte di una normale agenda di incontri con esponenti politici, che in nulla avrebbe compromesso la sua indipendenza nell'esercizio della funzione di magistrato elettorale. (segue) (Res)