I fatti del giorno - America latina (5)

- Colombia: Carlos Fernando Galan si insedia come sindaco di Bogotà - Carlos Fernando Galan si è insediato lunedì come sindaco della capitale della Colombia, Bogotà. Figlio del del popolare candidato presidenziale Luis Carlos Galan, ucciso dal cartello di Medellin nel 1989, Carlos Fernando reggerà per i prossimi quattro anni uno degli incarichi più delicati e importanti del Paese. Esponente del Nuovo liberalismo, Galan ha ottenuto il 49 per cento dei voti, contro il 20,1 per cento di Juan Daniel Oviedo, in una tornata elettorale - quella di ottobre 2023 - in cui i candidati del Patto storico (Ph), le forze legate al presidente Gustavo Petro, hanno subito diversi rovesci: nella capitale, il "petrista" Gustavo Bolivar è arrivato terzo con solo il 18,7 per cento. (Res)