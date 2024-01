© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: previsto per domani discorso del leader di Hezbollah su tensioni con Israele - Il segretario generale del partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah, Hassan Nasrallah, terrà domani un discorso a proposito della prossima fase che verrà intrapresa dalle milizie nel sud del Libano, al confine con Israele, in risposta agli attacchi provenienti dallo Stato ebraico. Lo ha reso noto il quotidiano kuwaitiano “Al Rai”. Il discorso verrà tenuto domani, 3 gennaio, in occasione del quarto anniversario della morte del comandante dei Guardiani della rivoluzione iraniani, Qassem Soleimani. Secondo quanto riferito da "Al Rai", Nasrallah richiederà la completa applicazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; ribadirà la necessità di porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza per riportare il sud del Paese a una situazione di stabilità; e, infine, menzionerà i recenti sviluppi nel Mar Rosso. (segue) (Res)