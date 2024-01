© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: incidente aereo all’aeroporto Haneda di Tokyo, incendio causato dalla collisione tra due aerei - L’incendio in corso all’aeroporto Haneda di Tokyo è stato provocato dalla collisione tra due aeroplani. Lo riferiscono i media giapponesi, che forniscono i primi aggiornamenti in merito all’incidente. La collisione tra i due aeroplani si è verificata attorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia), e le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Le riprese dall’aeroporto avevano inizialmente portato a ipotizzare il guasto a un motore di un aereo di linea della Japan Airlines. Stando alle ultime informazioni, però, l’aereo di linea e un aeroplano della Guardia costiera giapponese, entrambi in fase di rullaggio, si sono scontrati sulla pista C dell'aeroporto. Il velivolo di linea ha arrestato la sua corsa lasciando sulla pista una scia di fiamme, e le immagini trasmesse dai media giapponesi mostrano l’evacuazione dei passeggeri dal velivolo di linea. Non è chiara invece la sorte dell'aeroplano militare e del suo equipaggio. (segue) (Res)