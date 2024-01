© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: processo a Jimmy Lai, il magnate dei media si dichiara non colpevole - L’attivista per la democrazia e magnate dei media Jimmy Lai si è dichiarato non colpevole oggi, durante un'audizione del processo per sedizione intentato a suo carico dalle autorità di Hong Jong. L’udienza si è tenuta dopo che il 22 dicembre scorso un tribunale ha respinto la richiesta dei legali di Lai di far cadere le accuse a suo carico. Lai, 76 anni, è stato incriminato ai sensi di una legge sulla sedizione di epoca coloniale. L’editore deve rispondere anche di due accuse di cospirazione per collusione con forze straniere, ai sensi di una controversa legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina a Hong Kong nel 2020. Se condannato, il noto attivista, già agli arresti in isolamento da dicembre 2020 per accuse di frode, rischia una condanna all’ergastolo. (Res)