I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza: Polfer, 923 arresti e 4,4 milioni di controlli nel 2023 - Sono 4.403.466 le persone controllate, 923 gli arrestati e 9.535 gli indagati: questo il primo bilancio per il 2023 della Polizia ferroviaria. Il potenziamento dei controlli identificativi, supportati dagli smartphone in dotazione alle pattuglie collegati direttamente con le banche dati di Polizia, ha consentito di rintracciare 272 soggetti ricercati e, quindi arrestati in quanto colpiti da provvedimenti restrittivi. Numerosi anche i sequestri: 40 armi, nonché 2,093 chili di eroina, circa 1,289 chili di cocaina, e oltre 18 chili di hashish. Elevate oltre 8845 contravvenzioni: 2.600 al codice della strada e 4.173 sanzioni relative al regolamento di polizia ferroviaria. 56.141 i bagagli sottoposti a controllo anche con l'uso di metal detector e 273 le ispezioni svolte presso i depositi bagagli. Durante l'anno sono state 193.954 le pattuglie impegnate in stazione e 35.551 quelle a bordo treno. I convogli ferroviari presenziati sono stati complessivamente 72.947. Sono stati inoltre predisposti 10.043 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui treni, allo scopo di contrastare in modo specifico furti e truffe ai danni dei viaggiatori. Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 42 operazioni: 15 "Stazioni Sicure", finalizzate al potenziamento di controlli a persone e bagagli; 13 "Rail Safe Day", finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti; 12 "Oro Rosso, finalizzate al contrasto dei furti di rame e 2 "Action Week", finalizzate al potenziamento dei controlli ai treni trasportanti merci pericolose. (segue) (Com)