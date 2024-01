I fatti del giorno - Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza: 236 casi di cyberterrorismo nel 2023 - Sono 236 i casi di cyberterrorismo registrati nel 2023, per i quali sono state indagate 60 persone. E’ quanto emerge dal resoconto dell’attività 2023 della polizia postale e delle comunicazioni e dei centri operativi sicurezza cibernetica. Di contro, nel 2022 sono stati registrati 1.193 casi con un totale di 66 indagati. L’utilizzo delle piattaforme di comunicazione online, social network e di applicazioni di messaggistica istantanea, rappresentano ormai il principale canale di comunicazione per la diffusione di contenuti propagandistici riconducibili al terrorismo, sia di matrice islamista, sia formazioni di estrema destra (neonazismo, neofascismo, tifoserie strutturate, suprematismo), formazioni di estrema sinistra (movimenti di lotta armata, anarchici, insurrezionalisti, antagonisti), formazioni separatiste. (segue) (Com)