I fatti del giorno - Italia (5)

- Concorrenza: Mattarella promulga legge ma scrive a presidenti Camere e Meloni - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato il 30 dicembre 2023 la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 e ha inviato in data odierna al presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, una missiva per richiamare l’attenzione del governo e del Parlamento. (Com)