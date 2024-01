Gaza: arrivata in Egitto prima spedizione marittima di aiuti umanitari di Regno Unito e Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima spedizione di aiuti umanitari dal Regno Unito e da Cipro diretta verso la Striscia di Gaza è arrivata oggi in Egitto, trasportando quasi 87 tonnellate di beni essenziali. Lo ha dichiarato in una nota il ministero della Difesa del Regno Unito, annunciando che da Port Said, in Egitto, le forniture verranno trasportate al valico di Rafah per raggiungere Gaza. Il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps, ha commentato la notizia: "Ho recentemente visitato la regione per trovare il modo migliore per portare aiuti a Gaza e sostenere chi ne ha un disperato bisogno". "La consegna odierna degli aiuti marittimi, la prima nel suo genere, rappresenta una pietra miliare significativa", ha concluso Shapps.(Rel)