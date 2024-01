I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: governo dell’est avvia i preparativi per conferenza sull’immigrazione - Il governo parallelo della Libia, con sede nell’est del Paese, ha avviato i preparativi per organizzare una conferenza sul fenomeno dell’immigrazione irregolare alla fine di gennaio. Lo riferisce il sito informativo “Al Wasat”. La conferenza “farà luce sulle sfide e sulle ripercussioni del fenomeno, oltre che sugli effetti negativi sulle istituzioni statali”, ha spiegato Hammad Fathi al Tabawi, sottosegretario per l’immigrazione del governo dell’est della Libia. (segue) (Res)