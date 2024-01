I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: il ministro della Difesa ispeziona strutture militari a Tunisi - Il ministro della Difesa tunisino, Imed Memmich, ha effettuato, domenica, l'ispezione a diversi siti militari nella capitale Tunisi. Lo ha reso noto lo stesso ministero della Difesa in una nota, aggiungendo che il ministro durante la sua vista ha avuto modo di esaminare le condizioni di lavoro, la preparazione materiale e logistica nonché il morale delle unità militari. Memmich "ha raccomandato ai militari di rimanere vigili e cauti e di essere costantemente pronti ad affrontare tutti gli sviluppi e minacce". La visita è giunta nell'ambito delle celebrazioni per il nuovo anno. Il ministro si è congratulato con il personale militare e le loro famiglie, esprimendo i suoi sentiti auguri a tutto il personale civile e ai dipendenti del dicastero. Con il decreto del presidente Kais Saied, 814 del 29 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello Stato, lo stato d'emergenza in Tunisia è stato prorogato su tutto il territorio della Repubblica per un mese, dal 1mo gennaio 2024 al 30 gennaio 2024. La misura era stata introdotta per la prima volta nel 2015, in seguito agli attentati di Sousse e al museo del Bardo e da allora regolarmente esteso di anno in anno. L'ultimo rinnovo dello stato di emergenza per i rischi legati al terrorismo era stato emesso dallo stesso presidente Saied il 31 gennaio 2023 per una durata di 11 mesi, ovvero fino al 31 dicembre scorso. (segue) (Res)