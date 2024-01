I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Onu: l'Algeria diventa membro non permanente fino al 2025 - (Agenzia Nova) - L'Algeria ha ufficialmente iniziato il suo mandato di membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2024-2025, dopo essere stata eletta il 6 giugno scorso con 184 voti su 193 Paesi. È la quarta volta nella storia che l'Algeria detiene un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza, dopo i mandati del 1968-1969, 1988-1989 e 2004-2005. Insieme al Paese nordafricano, anche Sierra Leone, Corea del Sud, Guyana e Slovenia sono state elette per questo mandato. Il 31 maggio scorso, il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, aveva dichiarato: "L’Algeria vorrebbe concretizzare la propria visione degli equilibri internazionali, presentando la propria candidatura come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Secondo Attaf, la “visione” dell’Algeria include dei temi prioritari, come la soluzione pacifica delle controversie e delle crisi, il consolidamento dei rapporti di partenariato, il sostegno alle organizzazioni regionali sovranazionali, la lotta al terrorismo come impegno internazionale e, sul piano sociale, il rafforzamento del ruolo delle donne e dei giovani nei processi di pace per i Paesi in conflitto. Secondo il capo della diplomazia algerina, la fiducia riposta nel suo Paese è "una naturale estensione del suo ruolo e del suo impegno a rafforzare la cooperazione internazionale per costruire un ordine mondiale basato su pace, stabilità e prosperità". In un discorso tenuto in seguito all’elezione del Paese a membro non permanente del Consiglio, Attaf aveva detto: "In qualità di membro chiave del Comitato dei dieci dell'Unione africana responsabile della riforma del Consiglio di sicurezza, l'Algeria attribuirà grande importanza al miglioramento dei metodi di lavoro del Consiglio per una maggiore trasparenza, democrazia e partecipazione”, spiegando che il Paese desidera rafforzare le relazioni di cooperazione e partenariato tra Onu, Unione africana e Lega araba. Un altro punto su cui ci si aspetta che l'Algeria si impegnerà durante il suo mandato è la questione palestinese. Da quando è iniziato il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, l'Algeria ha sempre sostenuto la "fine dell'occupazione" israeliana dei Territori palestinesi e l'ammissione della Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. (segue) (Res)