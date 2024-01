Caso Pozzolo: Zanella (Avs), Meloni non può essere garante di chi sporca istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, "le istituzioni devono essere rappresentate con disciplina ed onore: cosa altro deve accadere perché il sottosegretario Delmastro si dimetta? La vicenda di cui è stato protagonista non può essere sottovalutata, poteva finire in modo drammatico. Quanto a Pozzolo - continua la parlamentare -, deve almeno essergli ritirato il porto d'armi. Giorgia Meloni ha la responsabilità di assicurare onore alle istituzioni, non può essere la garante di chi le sporca, aspettiamo un suo atto che sia d'esempio". (Rin)