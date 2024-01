Caso Pozzolo: Fratoianni (Avs), non può finire a tarallucci e vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come al solito, per la destra la colpa è sempre di qualcun altro: lo stesso copione vale anche per il deputato di Fratelli d'Italia che va alla festa di Capodanno con la pistola derubricato come un fatto minore di cronaca. E invece non è così". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra. "Penso, ad esempio, a tutti quei funzionari di polizia e ai rappresentanti delle Forze dell'ordine che nei giorni scorsi si sono affannati sulle tv e sui giornali a chiedere agli italiani senso di responsabilità - prosegue il leader di Si - per i festeggiamenti per il nuovo anno. Che segnale di irresponsabilità ha mandato agli italiani questo deputato di Fd'I? Una vicenda che non può finire a tarallucci e vino. Ci auguriamo innanzitutto che il questore di Vercelli abbia già avviato le pratiche per il ritiro del porto d'armi. Perlomeno ci consola il fatto che le procedure di sicurezza gli impediranno, qualora gli venisse in mente - conclude Fratoianni - di entrare armato anche a Montecitorio". (Rin)