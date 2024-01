Sardegna: minaccia genitori con coltello, 18enne arrestato a Gonnosfanadiga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gonnosfanadisga è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale un 18enne già noto per precedenti vicissitudini. I carabinieri sono intervenuti su richiesta dei genitori del ragazzo che hanno segnalato continui atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. Il giovane è arrivato a brandire un coltello, minacciandoli di morte. Alla vista dei militari si è scagliato su di loro con calci e pugni e ha lanciato alcuni oggetti. Soltanto grazie all’intervento di una seconda pattuglia del Radiomobile di Villacidro i carabinieri sono riusciti a immobilizzarlo. Nel corso della perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un coltello lungo 24 centimetri, probabilmente quello utilizzato per minacciare i genitori. Sono state trovate anche 48 cartucce calibro 9 tipo Flobert, per fucile a pallini. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari il 18enne è stato condotto presso la Casa circondariale di Uta, in attesa dei successivi adempimenti giudiziari. (Rsc)