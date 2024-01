FI: D'Attis, oltre 9 mila iscritti voteranno a gennaio ai congressi provinciali in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno "oltre 9 mila gli iscritti a Forza Italia che parteciperanno con diritto di voto ai congressi provinciali del partito in tutta la Puglia". Lo ha detto il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. "Come ha fortemente voluto il nostro segretario nazionale Antonio Tajani e come deliberato dall’assemblea nazionale, i congressi eleggeranno i nuovi coordinatori provinciali e di grande città, i componenti dei coordinamenti e i delegati che parteciperanno al prossimo congresso nazionale del partito previsto a Roma il 24 e 25 febbraio. Ringrazio il collega Francesco Battistoni, responsabile nazionale dell’organizzazione, per la costante collaborazione e tutti i coordinatori provinciali e di grande città della Puglia per aver collaborato alla definizione del calendario secondo i tempi previsti dalla segreteria nazionale", ha concluso. (Rin)