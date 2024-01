Romania: il 2024 inizia con aumenti dei prezzi dei generi alimentari e dei carburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 è iniziato in Romania con aumenti dei prezzi dei generi alimentari, dei carburanti, ma anche di alcuni servizi. Per quanto riguarda gli alimenti, per i prodotti tradizionali, ecologici e montani – che si producono tra i mille e i 1.400 metri di altezza – l'Iva aumenterà dal 5 al 9 per cento. Lo riferisce l'agenzia d'informazione romena "G4media". Allo stesso tempo, verrà aumentata l'accisa sul tabacco, sugli alcolici e sulle bibite con una maggiore concentrazione di zucchero. Aumentano anche le accise sui carburanti. Anche gli appartamenti diventeranno più cari perché, nel settore immobiliare, l'Iva passa dal 5 al 9 per cento per gli immobili con un valore inferiore ai 120 mila euro. D'altra parte il nuovo anno porta anche aumenti di stipendi per i pubblici dipendenti, con alcune eccezioni, aumentano le pensioni, l'indennità sociale per i pensionati, ma anche gli assegni familiari. (Rob)