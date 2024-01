Quirinale: Calenda, applausi a discorso Mattarella in larga parte retorici e ipocriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Per il segretario di Azione, Carlo Calenda, gran parte degli applausi al discorso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono "retorici e ipocriti". In un post su Twitter, Calenda infatti scrive: "Se fossimo davvero tutti d’accordo con il discorso di Mattarella: cercheremmo di essere oggettivi nel giudizio sui provvedimenti e non smentiremmo dall’opposizione ciò che sostenevamo al governo e viceversa; eviteremmo di spostare il conflitto sempre su un piano antropologico - destri contro sinistri - e lo manterremmo su un piano di merito, riconoscendo l’altro come avversario e non come nemico; cercheremmo di varare insieme un’agenda dedicata ai giovani che fuggono dal voto; lavoreremmo per ripristinare i diritti sociali fondamentali stabiliti dalla Costituzione; maneggeremmo con estrema attenzione il tema della Riforme Istituzionali cercando in Parlamento - magari in una bicamerale dedicata - una convergenza a tutti i costi; terremmo l’Italia su una linea netta di politica estera, internazionale ed europea; la stampa assolverebbe il suo ruolo evitando di disinformare o essere partigiana in modo estremo e poco credibile; la Magistratura smetterebbe di esondare regolarmente dal suo alveo istituzionale per diventare censore e tentare di condizionare il legislatore". "Quindi direi - prosegue il leader di Azione - che gli applausi al discorso di Mattarella sono in larga parte retorici e ipocriti. Gli applausi vengono usati come autoassoluzione collettiva per poi ricominciare con il nostro fight club, che è esattamente l’opposto del discorso di Mattarella. Noi proveremo invece a continuare a regolarci secondo i principi di quel discorso che sono poi quelli costituzionali e repubblicani", conclude. (Rin)