Kenya: aumento pedaggi autostrade, governo invita a utilizzare strade alternative

- Le autorità del Kenya hanno consigliato agli automobilisti di utilizzare strade alternative in risposta alle lamentele sull'aumento dei pedaggi sulla Nairobi Expressway, un'autostrada di 27 chilometri che circonda la capitale Nairobi. "L'adeguamento è stato effettuato sulla base dell'accordo di progetto tenendo conto del deprezzamento dello scellino keniota rispetto al dollaro statunitense dal momento della pubblicazione dei pedaggi, nell'aprile 2022", ha detto alla stampa il ministro dei Trasporti, Kipchumba Murkomen. Il governo ha aumentato i pedaggi fino al 39 per cento, da 2,29 dollari a 3,18 dollari per la tratta più costosa. La decisione ha scatenato la rabbia nel Paese e i cittadini kenioti hanno definito eccessivi gli aumenti, sostenendo che la mossa sia stata imposta senza l’approvazione pubblica o parlamentare. L’aumento dei pedaggi avviene nel contesto dell’aumento del costo della vita e segue l’aumento del costo di varie altre tasse da parte del governo lo scorso anno. La superstrada, da 550 milioni di dollari, è stata costruita per facilitare i flussi di traffico in mezzo agli ingorghi che sono peggiorati negli ultimi anni. La China Road and Bridge Corporation (Crbc) gestisce l'autostrada nell'ambito di un partenariato pubblico-privato e addebita pedaggi per recuperare i costi di costruzione. (Res)