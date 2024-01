Genova: Molteni, aggressione in pizzeria fermata grazie a polizia, teaser strumento di difesa e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento in una pizzeria a Genova degli agenti della polizia di Stato che con il teaser sono venuti in soccorso del personale di un esercizio commerciale minacciato nello svolgimento del suo lavoro "ha permesso di ripristinare l’ordine e assicurare alla giustizia l’aggressore". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell’Interno, Nicola Molteni, sul recente fatto di cronaca di un’aggressione ai danni del personale di una pizzeria a Genova. "Un nuovo caso che testimonia come il teaser sia uno strumento di difesa e non di offesa, di sicurezza e non di violenza, uno strumento che permette una efficiente gestione di situazioni critiche garantendo la tutela dell’incolumità delle forze di polizia - ha spiegato -. Sta dando risultati eccezionali per la sicurezza dei cittadini, dei territori e degli operatori delle forze di polizia. È uno strumento di deterrenza per il quale ci siamo battuti e che abbiamo voluto introdurre. Circostanze come queste dimostrano come sia opportuna la nostra intenzione di rafforzarlo e potenziarlo in favore di un benessere e di una sicurezza collettiva sempre più diffusa e garantita", ha concluso Molteni. (Rin)