Sardegna: Regionali 2024, domani tavolo del centrodestra, incertezza su nome candidato governatore

- Nella coalizione di centrodestra l'obiettivo è chiudere al più presto il capitolo dell'incertezza riguardo alla scelta del candidato alla presidenza della Regione. Dopo la pressante richiesta dei centristi, è probabile che il tavolo regionale del centrodestra venga convocato entro domani. Tre sono le opzioni sul tavolo per la corsa alla presidenza della Regione: la riconferma del governatore uscente Christian Solinas (Psd'Az-Lega), la candidatura del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d'Italia), oppure un terzo nome, magari legato all'imprenditoria, sottolineando l'importanza di questa comunità nel successo economico della Sardegna. La scadenza si avvicina rapidamente: fra 3 settimane dovranno essere presentate le liste. Nella migliore delle ipotesi, già mercoledì si potrebbe avere una qualche certezza sul nome prescelto, altrimenti bisognerà attendere ancora forse un'altra decina di giorni. Indipendentemente dai nomi coinvolti, la lotta per la candidatura si concentra su concetti chiave come continuità, discontinuità e unità. (segue) (Rsc)