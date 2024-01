Fd'I: Serracchiani (Pd) su caso Pozzolo, fino a quando Meloni coprirà colleghi?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni "fino a quando coprirà questi comportamenti del tutto incompatibili con i ruoli istituzionali rivestiti da questi 'sfortunati' colleghi di partito?". Lo ha detto la deputata democratica Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd, in riferimento alla festa di Capodanno organizzata a Rosazza, nel biellese, dove un 31enne è stato ferito da un colpo di pistola sparato dal deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo. "Un deputato di Fratelli d'Italia possiede una pistola che porta alla festa di Capodanno a cui partecipano il sottosegretario alla Giustizia Delmastro di Fd'I e la sua scorta. La pistola è carica e con il colpo in canna e ferisce un uomo. Non è una fiction di seconda serata. Il sottosegretario che fa dossieraggio contro l'opposizione affidando le notizie riservate al collega donzelli, il senatore che presenta una proposta di legge che mette i fucili in mano ai sedicenni e il deputato che va in giro armato, non sono solo 'sfortunati' come dichiara Delmastro oggi in una pregevole intervista, ma racconta molto delle abitudini di chi oggi guida il paese. E, per inciso, non sono fatti di cronaca, sono fatti tutti politici", ha concluso Serracchiani. (Rin)