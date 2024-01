Romania: la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania la fatturazione elettronica è obbligatoria, a partire dal primo gennaio, per tutte le transazioni tra imprese. Il sistema porterà benefici soprattutto in termini di riduzione delle frodi sull'Iva, come ha spiegato il ministro delle Finanze, Marcel Bolos, nel corso di una conferenza stampa. Il ministro ha inoltre affermato che chi si rifiuta di utilizzare il modulo per la fatturazione elettronica rischia pene detentive dai tre ai dieci anni, se la legge sulla lotta ai reati economico-finanziari passa al controllo della Corte costituzionale. Le autorità contano così su entrate supplementari di un miliardo di euro. Il ministro Bolos ha inoltre affermato che, nel mese di dicembre, la Direzione generale dell'Agenzia delle entrate (Anaf) per i grandi contribuenti ha apportato al bilancio statale la cifra record di 3,2 miliardi di euro. D'altra parte, il governo romeno ha prorogato fino a marzo 2024 il tetto massimo del prezzo delle polizze Rc Auto al livello di febbraio 2023. (Rob)