Roma: rapina con spaccata in gioielleria a Montesacro

- Una serranda divelta, vetri e macerie a terra. E' questo quanto rimane di una gioielleria in via Ugo Ojetti, nel quartiere di Montesacro a Roma, che lo scorso 31 notte è stata distrutta con un Suv, e poi rapinata da ignoti. Intorno a mezzanotte e mezza, infatti, approfittando dei festeggiamenti di Capodanno, a bordo di una Mercedes i ladri hanno sfondato la serranda dell'attività. I rapinatori, a bordo del mezzo risultato rubato il giorno prima, non sono ancora stati identificati. E ancora da capire è anche l'ammontare del bottino. Il locale è stato dichiarato inagibile dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme alla polizia. Indagini in corso. (Rer)