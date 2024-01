Ucraina-Russia: Zelensky, idea che Putin stia vincendo è solo una “sensazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è vero che la Russia sta vincendo la guerra ed è necessario che l’Occidente, nonostante i tentennamenti, continui a sostenere Kiev. In un'intervista al settimanale britannico "The Economist", Zelensky ha dichiarato che l'Occidente ha perso il “senso di urgenza”, mentre molti ucraini hanno perso il “senso di minaccia esistenziale”. "Forse non siamo riusciti a ottenere nel 2023 ciò che il mondo voleva. Forse non tutto può essere così veloce come qualcuno immaginava", ha sottolineato il presidente ucraino, aggiungendo che l'idea che il presidente russo Vladimir Putin stia vincendo non è altro che una "sensazione". La realtà, ha precisato Zelensky, è che "le forze russe vengono ancora massacrate" in luoghi come Avdiivka. "Migliaia, migliaia di soldati russi uccisi, e nessuno li ha nemmeno portati via", ha spiegato il leader ucraino. Fonti dell'intelligence della difesa britannica stimano che, sulla base delle tendenze attuali, la Russia registrerà più di 500 mila vittime tra morti e feriti entro il 2025. Nel corso dell’intervista, Zelensky ha sottolineato che l'esercito di Putin non è riuscito a conquistare una sola grande città nel 2023, mentre l'Ucraina è riuscita a sfondare il blocco russo del Mar Nero e ora spedisce milioni di tonnellate di grano utilizzando una nuova rotta che abbraccia la costa meridionale dell'Ucraina. "Un risultato enorme", ha osservato il presidente ucraino. (segue) (Rel)