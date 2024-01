Ucraina-Russia: Zelensky, idea che Putin stia vincendo è solo una “sensazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il settimanale britannico, tuttavia, in una guerra che è diventata una questione di mobilitazione delle risorse, la convinzione tra i sostenitori dell'Ucraina che la vittoria sia diventata “impossibile” rischia di privare l'Ucraina stessa del denaro e delle armi di cui ha bisogno per vincere. A questo riguardo, Zelensky ha spiegato che, con Kiev, "l'Europa si sta proteggendo dall'aggressione russa". "Dando soldi o fornendo armi, ti proteggi. Salvi i tuoi figli, non solo i nostri", ha sottolineato il presidente ucraino, aggiungendo che se la Russia viola i diritti degli ucraini "violerà i diritti del mondo", e se l'Ucraina perde “Putin avvicinerà la sua guerra all'Occidente”. Per quanto riguarda i negoziati, Zelensky ha spiegato al "The Economist" di non aver assistito a "nessun passo fondamentale in avanti verso la pace da parte della Russia". "Vedo solo i passi di un paese terrorista" ha detto Zelensky, evidenziando che se Mosca manda segnali di voler congelare il conflitto, come hanno riportato alcuni media occidentali, "non è perché sono uomini giusti, ma perché non hanno abbastanza missili, munizioni o truppe preparate". "Hanno bisogno di questa pausa per ripristina tutta la loro forza", ha osservato il presidente ucraino. Nel corso dell'intervista, Zelensky ha quindi affermato che la velocità di qualsiasi successo di Kiev dipenderà dall'assistenza militare che riceverà dai partner occidentali. La "mobilitazione della società ucraina e del mondo" all'inizio della guerra non è presente oggi, ha detto il capo dello Stato ucraino, aggiungendo che "questo deve cambiare". "La mobilitazione non è solo una questione di soldati che vanno al fronte. Riguarda tutti noi. È la mobilitazione di tutti gli sforzi. Questo è l'unico modo per proteggere il nostro Stato e liberare la nostra terra", ha concluso Zelensky. (Rel)