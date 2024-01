Giappone: aereo di linea in fiamme all’aeroporto di Haneda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo di linea della compagnia aerea Japan Airlines ha sviluppato un incendio durante la fase di rullaggio sulla pista di decollo all’aeroporto internazionale Haneda di Tokyo, in Giappone. I dettagli dell’incidente non sono ancora noti, ma i media giapponesi hanno trasmesso le immagini dei vigili del fuoco intenti a domare le fiamme, che sembrano essersi propagate da uno dei due motori del velivolo. L’incidente si è verificato attorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia), e le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.(Git)