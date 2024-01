Roma: box auto in fiamme ad Ardea, distrutta una Porsche, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'auto Porsche è stata distrutta in seguito a un incendio divampato in un box auto in Largo Milano, ad Ardea. Intorno alle 22:30 di ieri sera, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate in un garage, dove era parcheggiata l'auto e che ne è risultata distrutta. Il proprietario della macchina ha dichiarato di non aver mai subito atti estorsivi o minacce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ardea e della compagnia di Anzio. Indagini in corso.(Rer)