- Le Forze armate polacche hanno annunciato il decollo di quattro caccia F-16 per monitorare il confine con l’Ucraina, in seguito ai massicci bombardamenti russi di questa mattina. "Per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco, sono state attivate due coppie di caccia F-16 e un aereo cisterna", si legge in una nota del comando operativo delle Forze armate polacche. (Vap)