Roma: litiga con l'ex, lui la trascina con l'auto sulla strada, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colpita al volto con un pugno e poi trascinata sulla strada per alcuni metri, mentre tentava di scappare dall'auto. E' successo la notte tra il 30 e il 31 dicembre quando una violenta lite tra due ex fidanzati è scoppiata in via Silvio D'Amico, a Roma. Il litigio è stato notato da un passante che ha allertato le forze dell'ordine. I due infatti stavano litigando intorno alle 2 del mattino sulla strada. Lui, un 28enne africano, lei una donna algerina che ha denunciato di essere stata colpita al volto con un pugno dall'ex compagno che la ha poi trascinata con l'auto mentre cercava di scendere dal veicolo in movimento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Eur che hanno rintracciato la coppia. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario che ha provveduto ad accompagnare la vittima all'ospedale San Camillo. L'uomo è stato fermato e arrestato. (Rer)