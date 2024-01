Turchia: 33 arrestati per presunto spionaggio per contro del Mossad israeliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Turchia hanno arrestato 33 persone, sospettate di legami con il servizio di intelligence israeliana, il Mossad. Lo hanno annunciato le autorità di Ankara che, nell'ambito di un'indagine, hanno spiccato 46 mandati d'arresto. Sono in corso le operazioni per catturare gli altri indagati. Le operazioni si sono svolte in otto province contro persone sospettate di coinvolgimento in attività di spionaggio per conto di Israele. L'indagine ha rivelato che l'intelligence israeliana sarebbe stata dietro ad attività volte a monitorare stranieri residenti in Turchia. (Tua)