Serbia: ministra Energia, nel 2024 non ci saranno aumenti delle bollette

- Nel 2024 non ci saranno aumenti dei costi dell’energia in Serbia. Lo ha dichiarato la ministra dell'Energia di Belgrado, Dubravka Dedovic Handanovic, in un’intervista all’agenzia di stampa “Tanjug”. “Uno degli obiettivi è quello di avere direzioni e fonti di approvvigionamento energetico diversificate e alternative, in particolare per il gas e il petrolio, da cui dipendiamo per le importazioni”, ha affermato la ministra. Dedovic Handanovic ha previsto che a marzo o aprile entrerà in funzione il terzo nuovo blocco della centrale termica di Kostolac, che sarà il primo impianto di produzione di energia in Serbia dopo quasi 40 anni, nonché la preparazione della documentazione e la conclusione dei negoziati sull’accordo finanziario per la costruzione di un'importantissima centrale idroelettrica a Bistrica, oltre che dell'interconnessione del gas con la Macedonia del Nord.(Seb)