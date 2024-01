Napoli: sequestrati beni a uomo ritenuto al soldo di un clan di Ponticelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decreto di sequestro preventivo nei confronti di un presunte esponente del clan De Micco-De Martino attivo nella zona di Ponticelli. Il provvedimento trae origine da indagini della polizia che, lo scorso 14 settembre, hanno portato all’adozione di un’ordinanza di convalida del fermo e contestuale applicazione di misura cautelare nei confronti dell’uomo, del figlio e del cognato, in quanto gravemente indiziati dei reati di detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, nonché tentata estorsione, aggravati dal metodo mafioso. Le indagini erano state avviate a seguito di un agguato perpetrato in data 8 luglio 2023 nei confronti del predetto elemento di vertice del sodalizio De Micco-De Martino, ferito da numerosi colpi d’arma da fuoco all’addome, alla clavicola e all’orecchio sinistro. Un agguato di chiara matrice camorristica e logicamente collegato ai contrasti tra clan rivali attivi nel quartiere di Ponticelli. (segue) (Ren)