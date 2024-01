Montenegro: ministero Trasporti valuta di dare in concessione aeroporti di Podgorica e Tivat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti e degli Affari marittimi del Montenegro sta valutando la possibilità di dare in concessione entrambi gli aeroporti del Paese, situati a Podgorica e Tivat. Lo ha detto il titolare del dicastero, Filip Radulovic, secondo cui questa è la soluzione migliore. Secondo Radulovic è stata effettuata un'analisi dettagliata sulla possibile concessione degli aeroporti di Podgorica e Tivat ed è stato riscontrato che non c'è molto tempo per prendere una decisione definitiva. "Consapevole della situazione in cui si trovano gli aeroporti montenegrini, ma anche del procedimento avviato nel 2019, sono del parere che dobbiamo prendere al più presto una decisione definitiva se i due aeroporti montenegrini rimarranno di proprietà statale o dovranno essere concesso in concessione", ha detto il ministro. Radulovic ha suggerito che si chieda di presentare un'offerta a tre società interessate alla concessione per l'eventuale acquisizione degli aeroporti. "Bisogna portare a termine il percorso avviato nel 2019 e bisogna mostrare responsabilità nei confronti dei partner internazionali", ha detto Radulovic. Il ministro ha annunciato che questa procedura si concluderà durante l'estate del prossimo anno e che il governo del Montenegro deciderà se una delle società riceverà la concessione, se verrà emesso un nuovo invito o se gli aeroporti rimarranno di proprietà statale. (Seb)