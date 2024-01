Albania: stanziati 21 milioni di euro per bonus neonati nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo albanese ha stanziato tramite la legge di bilancio 2024 un totale di 2,2 miliardi di lek (circa 21 milioni di euro) per il bonus neonati. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Il bonus, entrato in vigore per la prima volta nel 2019, ha fornito fino ad oggi sostegno a 200 mila famiglie. L’obiettivo del governo è quello di sostenere i nuclei familiari che vivono in Albania e pagano i contributi nel Paese, coprendo una parte dei costi legati alla crescita dei neonati. (Alt)