Ucraina: attacco russo contro Kharkiv, un morto e venti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre venti persone sono rimaste ferite e una è deceduta a Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, in seguito all’attacco condotto questa mattina dalle Forze armate russe. È quanto riferisce il governatore regionale di Kharkiv, Oleh Syniehubov, su Telegram. "In questo momento ci sono più di venti feriti. Una persona è morta", ha detto il governatore. Secondo Syniehubov alle 7:30 ora locale (le 6:30 in Italia) le forze russe hanno attaccato la parte centrale della città di Kharkiv, in particolare il quartiere di Shevchenkiv. "Il tipo di missili utilizzati è in fase di definizione", ha aggiunto il governatore. Edifici residenziali e commerciali e altre infrastrutture civili sono stati danneggiate e diverse auto hanno preso fuoco. (Kiu)