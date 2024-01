Cisgiordania: uccisi quattro palestinesi armati in scontri con militari israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro palestinesi armati sono rimasti uccisi negli scontri con i militari israeliani ad Azzun, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo cui i militari israeliani “hanno preso d’assalto la città, provocando intensi scontri, e hanno lanciato granate e gas lacrimogeni”. Secondo quanto riportato dalle forze di difesa israeliane (Idf), il battaglione 8211 dei riservisti ha ucciso quattro uomini armati che avevano attaccato i militari con esplosivi e proiettili dall’interno di un’abitazione in cui si erano barricati. Negli scontri un militare israeliano è rimasto ferito. In altre zone della Cisgiordania, le Idf hanno arrestato sette persone, sospettate di contrabbando di armi.(Res)