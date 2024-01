Sardegna: concessioni demaniali, Regione pronta ad avviare piano mappatura coste sarde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seguirà la valutazione e delle proposte e l’assegnazione delle concessioni. L’articolazione temporale delle attività della seconda fase avverrà in coerenza con i tempi di emanazione dei Decreti attuativi del Governo, fermo restando che le eventuali procedure di affidamento, salvo diverse determinazioni governative, dovranno essere terminate entro e non oltre il 31 dicembre del 2025. “La Regione è al fianco degli imprenditori balneari sardi - spiega il Presidente della Regione, Christian Solinas - Quella turistica, insieme con agroalimentare e allevamento rappresenta una delle industrie primarie fondamentali dell’economia sarda e che incide in maniera significativa sul PIL dell’Isola. In quest’ambito - conclude il Presidente - le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative rivestono a loro volta una importanza strategica”. Dal canto suo, l'assessore regionale agli Enti Locali, Aldo Salaris, ha sottolineato che “avevamo davanti una scadenza, quella relativa al dispositivo del Governo con termine , 31 dicembre 2023, ma proprio i tempi stretti imponevano di accelerare quanto più possibile. Abbiamo quindi lavorato affinché ogni strada potesse essere percorsa. Oggi siamo in grado di avviare un piano di programmazione che andrà a salvaguardare imprese e occupati”. Allo stato attuale in tutta l’Isola risultano in essere circa 1.950 concessioni cui corrisponde un altrettanto numero di imprese con una occupazione diretta durante il periodo estivo, senza considerare l’indotto, ben superiore a 4.000 dipendenti. (Rsc)