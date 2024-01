Capodanno: oltre 300 interventi della polizia locale a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati oltre 300 gli interventi portati a termine dalla polizia locale di Roma nella notte di Capodanno. Il comando generale ha predisposto un piano speciale di controlli, con oltre 1.300 agenti in strada tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, coordinati dal nuovo comandante generale del Corpo, Mario De Sclavis. Le pattuglie hanno presidiato le principali piazze e ponti della città, il Lungotevere e i varchi di chiusura delle strade interessate dal maggiore afflusso di pedoni per assistere agli spettacoli di fine anno, tra cui il concerto al Circo Massimo. A mezzanotte il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si è recato presso la centrale operativa "Lupa" per gli auguri di buon anno. Tra gli interventi della notte gli agenti hanno prestato soccorso ad alcuni giovani in piazza Marconi, a Campo de Fiori e a un uomo di 50 anni, in piazza della Rovere, per malesseri presumibilmente dovuti all'alcool. Intorno all'1.00 del mattino le pattuglie di presidio a Piazza di Trevi hanno fatto uscire una ragazza dall'interno della Fontana. La giovane, di 22 anni, una turista di nazionalità francese, è stata sanzionata. (Rer)